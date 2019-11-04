شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدخل التشغيلي يهبط بأرباح "البركة المصرفية" 14% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لمجموعة البركة المصرفية، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة بلغ 14.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح- عائد لمساهمي المجموعة- بقيمة 27.6 مليون دولار أمريكي، مُقابل صافي أرباح بلغ 23.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتأثرت الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي بتمسك المجموعة بنهجها المحافظ في تجنيب المخصصات التحوطية لكافة وحداتها مما أدى إلى انخفاض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

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هذا وتراجع صافي الدخل التشغيلي ليبلغ 98 مليون دولار أمريكي، مُقارنة بصافي دخل تشغيلي بلغ 178.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 83.8 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 98.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

وتأثرت أرباح التسعة أشهر جزئياً بالإنخفاض في نتائج المجموعة خلال الفصل الأول من العام، حيث بلغ مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة ما مقداره 677 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 16% بالمقارنة مع 808 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.