شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصروفات التشغيل تهبط بأرباح "لازوردي" 94% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات الأعمال لشركة لازوردي للمجوهرات، المعلنة اليوم الإثنين، عن انخفاض الأرباح بنسبة 93.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 235 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الثالث إلى ارتفاع مصروفات التشغيل للربع الثالث من عام 2019 إلى 52.4 مليون ريال بزيادة 21.9% مقارنةً بمصروفات التشغيل للربع نفسه من العام السابق والتي بلغت 43.0 مليون ريال، وجاءت هذه الزيادة نتيجة دمج مصروفات التشغيل الخاصة بالعلامة التجارية "Tous " والتي إذا ما استثنيناها كانت مصروفات التشغيل ستشهد انخفاضاً بنسبة 2% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.

وبحسب البيان، شهدت إيرادات قطاع البيع بالجملة في المملكة تراجعاً بنسبة 44% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق نتيجة التقلّب الكبير بأسعار الذهب خلال هذه الفترة، مما أدّى إلى تأجيل القرارات الشرائية لدى تجّار التجزئة بشكلٍ مؤقّت. إلاّ أنّ إيرادات قطاع البيع بالتجزئة للمستهلك شهدت في المقابل ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 78% بفضل دمج إيرادات العلامة التجارية "Tous" والتي تم الاستحواذ عليها مؤخراً.

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هذا واستمرّت إيرادات مصر في أدائها القوي للربع الثامن على التوالي محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 19% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وانجذاب العملاء لمجموعة المنتجات (الموديلات) الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في مصر بنسبة 24.5% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، بفضل زيادة المبيعات في المتاجر الموجودة وافتتاح أربعة متاجر جديدة.

وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 17.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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