شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على مكاسبها استنادا على آمال الطلب الفعلي فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، استنادا على آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين ، خاصة مع اقتراب أكبر مستهلك للمعادن فى العالم من توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.3% إلى مستوي 18.16$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 18.10$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 18.03$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت الفضة ارتفاعا بنسبة 0.5% ،فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بدعم هبوط مستويات العملة الأمريكية ،وتحسن الطلب قليلا على أصول الملاذات الآمنة.

على حسب التصريحات الأخيرة من مسؤولي المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، اقترب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل خلال منتصف الشهر الجاري.

نما الاقتصاد الصيني "أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم" خلال الربع الثالث من هذا العام بأقل وتيرة فى ثلاث عقود ،بسبب الحرب التجارية الشراسة مع الولايات المتحدة ،والتي أضعفت بشدة مستويات الطلب الداخلي والخارجي على المنتجات الصينية.

ويكبح مكاسب الفضة فى الوقت الحالي ،انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.