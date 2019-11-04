شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 4 سنوات بعد تجدد التفاؤل حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أكثر من أربع سنوات ، وسط معنويات قوية تسيطر على الأسواق ، بعد تجدد التفاؤل حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى استمرار إفصاح كبرى الشركات فى أوروبا عن نتائج أرباح بأفضل من التوقعات خلال الربع الثالث.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015 ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% ، بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة و الصين.

على مدار كامل جلسات الأسبوع الماضي، حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، و بفضل أخبار إيجابية عن نتائج كبرى الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أكثر من أربع سنوات ،مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، حيث القطاع الأكثر حساسية للأخبار عن حركة التجارة العالمية.

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قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" إن التراخيص ستمنح "قريبا جدا " للشركات الأمريكية لبيع المنتجات اللازمة لشركة "هواوي" الصينية العملاقة.

وكانت شركة هواوي من بين قائمة الشركات الصينية التي أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية فى القائمة السوداء بسبب تهديدات الأمن القومي الأمريكي.

وعرض روس أيضا المزيد من التفاصيل حول صفقة جزئية محتملة ،ينتظر أن يوقعها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ" خلال منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأخبر روس وكالة "بلومبيرغ" يوم الأحد أن واشنطن قد لا تحتاج إلى فرض رسومها الجمركية المقررة بنسبة 5 إلى 15% على السيارات الأوروبية والأسيوية بعد مناقشات إيجابية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 0.5% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة بحوالي واحدة بالمئة وسجلت مستوي قياسي عند 3,066.95 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 1.25 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1%.