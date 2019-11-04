شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام بفعل تباطؤ الطلب وانتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى فى الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة بعد تقدم جديد فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,508.56$ للأونصة ، من مستوى الافتتاح 1,513.48$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,513.93$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

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تجددت آمال قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ،خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير التجارة الأمريكي ،الأمر الذي حسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وتباطأ الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين تبدو فى صورة جيدة ،ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف تشرين الثاني /نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين 97.12 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 0.88 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 914.67 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.