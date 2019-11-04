شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تعلن عن إدراج خام مربان بالبورصة وزيادة احتياطيات النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في تغريدة علي موقع تويتر إن المجلس الأعلى للبترول بأبوظبي وافق على إدراج خام مربان الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في البورصة.
وأضاف أن المجلس أعلن عن "اكتشافات جديدة في احتياطيات النفط والغاز .. كما أطلقنا آلية تسعير جديدة لخام مربان أبوظبي في خطوة استراتيجية تعزز دور الإمارات في قطاع النفط العالمي عن طريق تداول العقود المستقبلية لهذا الخام في السوق".
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