توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

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وستستخدم البراند في عروضها السياحية في المستقبل من شنغهاى بالصين، والمجموعة الصينية Fosun إلى جانب استحواذها على العلامة التجارية توماس كوك، استحوذت أيضًا على سلاسل الفنادق Casa Cook و Cook's Club، وقال تشيان جيان نونج رئيس شركة فوسون للسياحة: "يتيح الاستحواذ على علامة توماس كوك للمجموعة توسيع أعمالها السياحية".
وكانت شركة توماس كوك البريطانية قد أعلنت إفلاسها فى سبتمبر الماضى، وهى تمتلك عددا من الشركات السياحية وشركات الطيران فى مختلف العالم.
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