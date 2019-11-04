شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل 61.53 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 56.04 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن التراجع الذي شهدته أسعار النفط اليوم جاء مع قيام متعاملين بالبيع لجني الأرباح قبيل بيانات اقتصادية أوروبية وأمريكية جديدة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن تلك البيانات اليوم.
وكان ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، قد أكد خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن اكتتاب شركة أرامكو، علي أن تراجع أسعار النفط دليل على نجاح شركة أرامكو باستعادة الإنتاج المفقود بعد الهجمات الأخيرة التى تعرضت لها الشركة، متابعا أن اتخاذ القرار بخصوص الإدراج خارج "تداول" سيتم فى الوقت المناسب.
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