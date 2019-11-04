شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضعيفة منذ الصباح ويحافظ على استقراره فوق مستوى 0.6895، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، ويحتاج للحصول على حافز إيجابي يدعم فرص استئناف الارتفاع الذي يستهدف مستوى 0.7015 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6895 لاستمرار الميل الصاعد المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد