شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة الآن في طريقه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 62.50، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، والذي يتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 59.60، بينما يمثل اختراق 62.50 مفتاح الاندفاع نحو 65.40 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد