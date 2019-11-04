شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 56.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الأول عند 57.40، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 60.90، بينما يمثل الثبات فوق 54.60 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد