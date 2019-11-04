شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 17.60، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة التي تملك أهداف إيجابية تتخطى مستوى 18.40، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد