شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً هابطاً طفيفاً الآن، وننتظر ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 1.3045 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2840 لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيكمل تشكيل نموذج سلبي يملك أهداف سلبية تبدأ عند 1.2670.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2860 والمقاومة 1.3045
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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