شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية مؤقتة ويعود للتذبذب قرب مستوى 1.1180، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.1105 كشرط أول لاستمرار الارتفاع المتوقع، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1280.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1100 والمقاومة 1.1260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد