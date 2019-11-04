شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المبيعات يدفع "الدوائية" لتسجيل أرباح بـ 30.1 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 30.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

ارجعت الشركة التحول لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 25% وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 27%، وكذلك تحسن في نسبة مجمل الربح لتصل إلى 62% بالإضافة إلى زيادة كفاءة المصاريف التشغيلية عن طريق الحفاظ على نفس مستوى المصاريف في الربع المماثل من العام السابق بالرغم من زيادة المبيعات.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى 280.2 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 225 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة خسائر بلغت 177.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسارة بلغ 207.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 53.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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