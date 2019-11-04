شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع القيمة الإجمالية للحجوزات تدفع "سيرا" لتحقيق أرباح بـ 64 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة سيرا القابضة، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 64 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 344 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التحول لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 6% في الربع الثالث من عام 2019 لتصل إلى 3.3 مليار ريال مقارنة مع 3.1 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2018، وذلك على الرغم من عدم تجديد عقد وزارة التربية والتعليم. ومع ذلك، فقد قوبل هذا الانخفاض بنمو قوى فى القيمة الاجمالية لوحدات الأعمال الاستراتيجية تتمثل فى سفر الافراد وتأجير السيارات.

Advertisements

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 642 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 615 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة أرباح بلغت 180 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 159 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 115 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 185 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 37.8%.

أخبار وتقارير ذات صلة: