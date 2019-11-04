شكرا لقرائتكم خبر عن "فتيحي القابضة" تتحول للربحية وتُسجل 2.2 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لمجموعة فتيحي القابضة، المعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 154.4 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث يرجع إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من عام 2018م بنسبة 20.5%.

وفي المُقابل، انخفضت المصروفات الإدارية والعمومية خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من عام 2018م بنسبة 31.2%، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من عام 2018م بنسبة 10%.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى 26.1 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 25.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة أرباح بلغت 15.2 مليون ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 14%.

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