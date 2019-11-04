شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "أسمنت المدينة" للتحول لتسجيل أرباح بـ 50.5 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت المدينة، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 50.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع وكمية المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى 128 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 65.3 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة أرباح بلغت 124.2 مليون ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغت 73.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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