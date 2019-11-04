شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن أن تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 3 مليارات دولار فى مايو، بزيادة 43 % مقارنة مع 2.1 مليار دولار فى أبريل.
جدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمار والسياحة وإيرادات قناة السويس مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى.
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