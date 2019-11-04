الاقتصاد

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهرى يوليو وأغسطس 2019 بمعدل بلغ 5.5% بما يعادل 227.1 مليون دولار ليسجل نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.

 

وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن أن تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 3 مليارات دولار فى مايو، بزيادة 43 % مقارنة مع 2.1 مليار دولار فى أبريل.

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جدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمار والسياحة وإيرادات قناة السويس مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى.

 

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