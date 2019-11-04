شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات والتعدين يدفعان أسهم أوروبا للصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع بارتفاع قوى اليوم الاثنين مدعومة بمكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين ومؤشرات على نبرة إيجابية لمحادثات التجارة الأمريكية الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.5 % ملامسا أعلى مستوياته منذ يناير 2018.

وفى وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت الولايات المتحدة والصين إنهما أحرزتا تقدما فى المحادثات الرامية إلى إخماد حرب تجارية مستمرة منذ حوالى 16 شهرا أضرت بالاقتصاد العالمي، فيما قال مسؤولون أمريكيون إنه قد يتم توقيع اتفاق هذا الشهر.

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وساهم ذلك فى دفع قطاع السيارات الأوروبى المنكشف على الرسوم الجمركية للصعود بنسبة 2%، ليتصدر قائمة الرابحين بين أهم المؤشرات الفرعية بالسوق. وزاد قطاع التعدين 1.5 %.

وصعدت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة 0.7 %، مدعومة أيضا بزيادة 6% فى سهم سيمنس هيلثنيرز بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أن يستمر النمو القوى خلال العام المقبل بعد أرباح للربع الأخير من العام جاءت أفضل من التوقعات.

ومن المنتظر صدور نتائج مسوح مديرى مشتريات من مختلف أنحاء منطقة اليورو فى وقت لاحق اليوم الاثنين.