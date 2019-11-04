شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تسعير: قطر تخفض أسعار الخامين البحرى والبرى لأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن قطر حددت بأثر رجعى سعر البيع الرسمى لخامها البحري في أكتوبر عند 61.75 دولارا للبرميل بانخفاض 1.30 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.
ويضع ذلك فارق سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري عند 2.38دولار فوق أسعار دبي المعروضة، بارتفاع 44 سنتا عنه قبل شهر.
وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي لخامها البري في أكتوبر عند 62.80 دولار للبرميل، بانخفاض 1.20 دولار عن الشهر السابق.
ويضع ذلك فارق سعر البيع الرسمي للخام البري القطري عند 3.43 دولار فوق أسعار دبي المعروضة، بارتفاع 45 سنتا عنه قبل شهر.
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