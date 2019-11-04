الاقتصاد

النفط يتراجع بفعل مخاوف حول بيانات اقتصادية فاقت تفاؤلا إزاء اتفاق للتجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع قيام متعاملين بالبيع لجني الأرباح قبيل بيانات اقتصادية أوروبية وأمريكية جديدة، رغم آمال في التوصل لحل ما للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي ألحق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي وقلص الطلب على الطاقة.

وارتفعت الأسعار نحو دولارين للبرميل يوم الجمعة بعدما قال أكبر اقتصادين في العالم إنهما أحرزا تقدما في محادثات التجارة، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقا قد يُوقع هذا الشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 16 سنتا إلى 61.53 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر 16 سنتا أيضا إلى 56.04 دولار للبرميل.

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ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانات صناعية اليوم الاثنين على أن تصدر المزيد من البيانات الأمريكية والصينية في وقت لاحق من الأسبوع.

ودعم تراجع عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة للأسبوع الثاني على التوالي وتقرير متفائل عن الوظائف الأمريكية أسعار النفط الأسبوع الماضي.

ويخفض منتجون مستقلون الإنفاق بعدما أثر مستوى قياسي للإنتاج على توقعات أسعار الطاقة.

وتلقت أسعار الخام الأمريكي دعما أيضا من توقف خط أنابيب كيستون الذي ينقل الخام الكندي الثقيل إلى الولايات المتحدة.

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