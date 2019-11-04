شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني ضمن نطاق من التذبذب فوق مستويات 9,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لكن يظل هذا التراجع ضمن نطاق من التذبذب المحدود ،والذي يسيطر على تداولات أكبر عملة مشفرة فى العالم فوق مستويات 9,000$ ، حيث لا تزال هناك فرضية قوية حول تجميع زخم سعري ، بهدف الصعود مجددا صوب أعلى مستوى فى خمسة أسابيع أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 85$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 9,122$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,207$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,220$.

فقدت أسعار البتكوين خلال تعاملات يوم الأحد نسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، ضمن النطاق العرضي الذي يسيطر على تداولات العملة الرائدة فى سوق التشفير.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،انخفضت العملة المشفرة"البتكوين" بنسبة 3.7% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد تسجيل أواخر الأسبوع السابق ،أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 10,350$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 246 مليار$ ،مع تراجع محدود فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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بعد تسجيل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،دخلت أكبر عملة مشفرة فى العالم"البتكوين" فى نطاق من التذبذب المحدود فوق مستويات 9,000$ ،فى علامة قوية على فرضية تجميع زخم سعري بهدف الصعود مجددا أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 10,000 $.

يؤكد بعض خبراء السوق الرقمية ،أن السوق حاليا مدعوما بفضل التطورات الإيجابية فى الصين حول تكنولوجيا البلوكشين وصناعة التشفير ، حيث من الواضح أن ثاني أكبر اقتصاد فى العالم يلقي بثقله للاستفادة من هذا التطور التكنولوجي الهائل.

حيث عقد مؤخرا المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني "الحزب الحاكم" اجتماعا خاصة لمعرفة المزيد حول تكنولوجيا البلوكشين ، فمن الواضح أن تلك التكنولوجيا جزء مهم من خطط الصين للمستقبل.

والاهتمام الصيني بالتكنولوجيا الوليدة لا يتعلق فقط بالعملات المشفرة لكن بالصناعة بالمفهوم الشامل ،وقد يكون هذا الاهتمام تحولا كبير فى طريق رفع الحظر على تبادلات تلك العملات والمفروض فى البلاد منذ عام 2017.

ويعمل بنك الشعب "المركزي الصيني" بجد على عملته الرقمية خلال الفترة الأخيرة ، حيث ترغب البلاد فى تبني تقنية تم تنفيذها بالكامل فى الداخل ، حتى لا تضطر إلى تبني تقنية تم تطويرها فى الخارج ، لا تستطيع السيطرة عليها بشكل كامل.