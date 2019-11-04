شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهوي لأدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين – تحليل صباحي – 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضا بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -1.99% بما يعادل -153.75 نقطة ، ويأتي انخفاض المؤشر وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليكون دايفرجنس سلبي بها ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط بالمدى القصير وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,800.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 7,400.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,400.00 ومستوى المقاومة 7,800.00 .

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