شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبلغ ذروة أسبوعين قبيل خطاب المحافظ الجديد للمركزي الأوروبي "كريستين لاغارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية ،عقب خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لثالث مرة هذا العام ، يأتي هذا قبيل خطاب يلقيه المحافظ الجديد للبنك المركزي الأوروبي السيدة "كريستين لاجارد".

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1176$ الأعلى منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1167 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1159$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية.

على صعيد تعاملات تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، ارتفع اليورو بنسبة 2.3% مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أول مكسب شهري خلال الأربعة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ كانون الثاني/يناير 2018.

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يعاذ هذا المكسب الشهري القوي إلى العديد من الأسباب ،منها تراجع مستويات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وانحسار مخاوف تعمق الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ،والتطورات الإيجابية على صعيد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، مقتربا من أدنى مستوى فى شهرين عند 97.12 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة الأمريكية لثالث مرة هذا العام، وأشار إلى استمرار متابعة تقارير التوقعات الاقتصادية، حين تقييم المسار الملائم لسعر الفائدة المستهدف.

تترقب الأسواق المالية عن كثب بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش ،أول خطاب تلقيه السيدة "كريستين لاغارد" المحافظ الجديد للبنك المركزي الأوروبي ،والتي تولت مهام منصبها رسميا أواخر الشهر الماضي خلفا للسيد "ماريو دراغى".

ويتوقع معظم المستثمرين أن تلتزم لاغارد بنص السياسة النقدية السهل الذي تركه ماريو دراجي ، والتأكيد على الاستمرار فى دعم الاقتصاد الأوروبي فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.