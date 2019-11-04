شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14617 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2120 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 17639 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 5421 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1448 نقطة.
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