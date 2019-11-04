شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: صافى الدخل العائد لحقوق المساهمين فى الـ9 أشهر السابقة حقق رقما قياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت "أرامكو" بيانا، قالت فيه إن صافى دخل أرامكو العائد لحقوق المساهمين فى الأشهر التسعة السابقة فى 2019، حقق رقما قياسيا. وأوضح البيان أن صافى دخل أرامكو فى 9 أشهر وصل إلى 68.215 مليار دولار أمريكي. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان أرامكو التاريخي، نيتها طرح أسهمها في البورصة السعودية.

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