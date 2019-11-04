شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أبحاث المحللين تقدم نطاقا واسعا لتقييم أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مديرون لصناديق اطلعوا على مذكرات بحثية إن محللين قدموا تقديرات واسعة النطاق لتقييم لأرامكو السعودية تتراوح بين 1.2 و2.3 تريليون دولار، وذلك بعدما دشنت شركة النفط العملاقة طرحها العام الأولى بالبورصة المحلية.

وبدأ محللو البنوك إطلاع مديرى صناديق على أبحاث خاصة بالطرح العام الأولى بعد وقت قصير من إعلان أرامكو، الشركة الأعلى ربحية فى العالم، أمس الأحد اعتزامها الإدراج بالبورصة المحلية فيما قد يكون أكبر إدراج فى العالم.

وتسلط التقارير البحثية الضوء على التحدى الذى يمثله بلوغ التقييم الأولي المستهدف لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان عند تريليونى دولار لأكبر منتج للنفط فى العالم، إذ قالت بعض البنوك إنه قد يكون بنحو 1.5 تريليون دولار.

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وقال مديران لصندوقين، اطلعا على التقارير البحثية، لرويترز إن بنك أوف أمريكا ميريل لينش يقدر تقييما محتملا لأرامكو بين 1.2 و2.3 تريليون دولار، بينما يتراوح تقييم المجموعة المالية هيرميس للأسهم بين 1.55 و2.1 تريليون دولار.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البنكين.