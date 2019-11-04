شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالتذبذب الجانبي– تحليل -4-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيل تداولات جانبية مختلطة نظرا لاستقراره المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 2.7000 والتي تعيق محاولات استئناف الهجوم الصاعد, كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يساهم بتأكيد سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية لنتوقع انحصاره ما بين المقاومة الحالية ومستوى 2.6000.
نكرر التنويه إلى أن استئناف الهجوم الصاعد يحتاج لإغلاق إيجابي فوق الحاجز الحالي, ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع والبدء بتسجيل الأهداف الإضافية والتي تبدأ من 2.7600 و 2.8300 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.6000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المقاومة
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