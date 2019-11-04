شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم إيجابي جديد– تحليل - 4-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتجميعه لعزم إيجابي جديد خلال الفترة الأخيرة نظرا لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, ليعزز ذلك السيناريو الصاعد باقترابه من الهدف الأول المستقر عند 955.00. نتوقع باستمرار تشكيل مستوى 890.00 للدعم الإضافي وبتقديم المؤشرات الرئيسية للضغط الإيجابي استئناف السعر للهجوم الصاعد لحين وصوله نحو الهدف التالي والمتمركز عند 1025.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 920.00 و 1000.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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