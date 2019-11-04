شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتحرك ببطء-تحليل - 4-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج مجددا باستمرار تشكيل مستوى 140.25 لحاجز إضافي أمام التداولات الصاعدة ليضطر بذلك لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت مؤجلا بذلك الهجوم الصاعد المقترح سابقا, اندفاع المتوسط المتحرك55 بشكل صاعد يعزز تشكيل مستوى 138.80 لدعم إضافي ليزيد ذلك من فرص تجديد محاولات اختراق الحاجز الحالي ليتمكن بذلك من الوصول نحو الأهداف الإضافية المستقرة عند 141.25 و 143.15 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.40 و 141.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يتحرك ببطء-تحليل - 4-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.