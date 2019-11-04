الاقتصاد

الباوند مقابل الين يتحرك ببطء-تحليل - 4-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج مجددا باستمرار تشكيل مستوى 140.25 لحاجز إضافي أمام التداولات الصاعدة ليضطر بذلك لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت مؤجلا بذلك الهجوم الصاعد المقترح سابقا, اندفاع المتوسط المتحرك55 بشكل صاعد يعزز تشكيل مستوى 138.80 لدعم إضافي ليزيد ذلك من فرص تجديد محاولات اختراق الحاجز الحالي ليتمكن بذلك من الوصول نحو الأهداف الإضافية المستقرة عند 141.25 و 143.15 على التوالي.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.40 و 141.25

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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