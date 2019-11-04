شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال محصورا- تحليل - 4-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج بتذبذبه المتكرر ما بين محاور النطاق الجانبي المؤقت والمتمثل بالمقاومة المستقرة عند 121.27 والدعم المتمركز حول 120.05, لذلك سنستمر بمراقبة تصرف السعر لحين تجاوزه لإحدى هذه المحاور ومن ثم لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة. لتحديد الأهداف المتوقعة بتحرر السعر من النطاق الجانبي, يؤجى مراجعة التقارير السابقة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.27 و 120.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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