بلجيكا، سهم آيه بي يستأنف الهبوط-تحليل - 4-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكتفي سعر السهم بتشكيله لفجوة سلبية خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ تشكيله حاليا لموجات هابطة جديدة معززا بذلك سيطرة الميل الهابط بوصوله نحو 71.22, نتوقع بتشكيل مستوى 73.30 لمقاومة إضافية تأثر السعر بضغوط سلبية إضافية ليدعونا ذلك لانتظار وصوله نحو محطات سلبية جديدة قد تبدأ من 70.20 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 68.30. كذلك تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع يشكل عامل أساسي بتأكيد السيناريو الهابط نظرا لتقديمه لعزم سلبي متكرر ليزيد من فرص تسجيل السعر للأهداف الإضافية المقترحة سابقا Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 72.45 و 70.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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