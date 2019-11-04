شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تثبت تصنيفات "التجاري الكويتي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كافة تصنيفات البنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح بيان رسمي نشر على موقع البورصة الكويتية، أن وكالة "فيتش" ثبتت تصنيف الجدارة الائتمانية طويل وقصير الأجل للبنك عند الدرجتين (+A) و(F1) على الترتيب.

وأشار البيان إلى أن الوكالة قامت بتثبيت تصنيف القابلية للنمو والاستدامة عند الدرجة (bb)، وتصنيف مستوى الدعم عند (1)، وتصنيف مستوى الدعم الكلي عند (+A).

وأوضح البنك أن تثبيت التصنيفات من قبل "فيتش" يُعزز الثقة في البنك ومتانة مركزه المالي.

أما النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل للبنك فيعكس الإمكانية الكبيرة للدعم الذي قد توفره السلطات الكويتية - في حالة احتياج البنك لمثل ذلك الدعم.

وذكرت التقرير أن البنك يحتفظ بأقل نسبة من القروض منخفضة القيمة على مستوى القطاع المصرفي المحلي والتي بلغت نحو (0 بالمائة).

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وأوضح التقرير أن البنك يقوم بشطب القروض غير المنتظمة بمجرد أن تصبح قروضاً منخفضة القيمة ويبادر البنك وبشكل سريع إلى اتخاذ إجراءات استرداد هذه القروض.

وبين تقرير الوكالة أن البنك التجاري الكويتي يحتفظ ببعض أدوات ومؤشرات القياس التي تُشير إلى مستويات رأس المال الأساسي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي.

وبحسب التقرير، فقد بلغت نسبة رأس المال الأساسي المُحددة من قبل "فيتش" للبنك التجاري الكويتي 19.6 بالمائة كما بنهاية النصف الأول من 2019.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تظل في وضعية مُريحة متجاوزة معدل النسب السائدة بين البنوك الكويتية والبالغة 15.3 بالمائة كما في نهاية عام 2018.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في نهاية أكتوبر الماضي عن تثبيت كافة التصنيفات الائتمانية للبنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وارتفعت أرباح "التجاري الكويتي" بنحو 53.1 % في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 9.8 مليون دينار كويتي مقارنة بربح قدره 6.4 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من العام الماضي.