شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو والسيادي السعودي يعدلان شروط صفقة الاستحواذ على "سابك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "أرامكو" السعودية، عن توصلها لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي يبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.

وأشارت في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أنه في 6 أكتوبر الماضي، وفقا للتعديل سيتم دفع 36%، من ثمن الشراء نقدًا، على أن يتم دفع الجزء الباقي من قيمة الصفقة في صورة قرض.

وتابعت: "سيكون هذا القرض المقدم من البائع مضمونا بأربعة سندات لأمر مستقلة صادرة عن أرامكو السعودية لصالح صندوق الاستثمارات العامة".

وأوضحت الشركة أنها ستدفع عائد قرض إلى الصندوق في تاريخ الإتمام، المتوقع في النصف الأول لعام 2020م، في شكل دفعة نقدية تساوي 500 مليون دولار، وإصدار 5 سندات لأمر إضافية بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو السعودية في وقت سابق توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

يذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح أمس الأحد صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وقالت أرامكو السعودية إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية "عادية" بقيمة 13.4 مليار دولار(50.25 مليار ريال سعودي)، وذلك عن الربع الثالث من 2019.

وذكرت أرامكو أنها ستقوم بالإعلان عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.9 مليار دولار عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019م من خلال النقد المتوافر لديها.

وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

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