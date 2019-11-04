الاقتصاد

بنك بوبيان يحصل على موافقة أسواق المال الكويتية لإصدار صكوك

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك بوبيان عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على برنامج لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، إن "الهيئة" وافقت للبنك كذلك على طرح الإصدار الأول من البرنامج بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وأوضح أنه في حال تقرر لاحقاً القيام بطرح وتسويق وبيع هذه الأوراق المالية في دولة الكويت، سيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

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وأشار  إلى أن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على الإصدار ليس لها تأثير جوهري على المركز المالي للبنك في الوقت الحالي.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن البنك عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي (المبدئية) على برنامج لإصدار الصكوك المُشار إليها.

وكانت أرباح بنك بوبيان قد ارتفعت 12.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 16.36 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من العام 12.2% مُسجلة 45.23 مليون دينار كويتي.

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