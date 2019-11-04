شكرا لقرائتكم خبر عن الحصان: جميع أنظمة "تداول" جاهزة لاكتتاب "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رحبت السوق المالية السعودية "تداول" بإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اعتزامها طرح أسهمها والإدراج في السوق الرئيسية مؤكدة جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وبحسب بيان لـ"تداول" على موقعها الرسمي، قال المدير التنفيذي للسوق المالية: "نحن فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية كوجهة لطرح وإدراج أسهمها.

وأكد خالد الحصان جاهزية تداول وجميع أنظمتها لاستقبال أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية، الذي سيشكل علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية".

وأضاف أن "طرح شركة أرامكو السعودية يمثل محطة مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتابع: "سنعمل بكل جهد إلى جانب شركائنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة عالمياً".

وعملت تداول وهيئة السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين على تحقيق عدة تطورات جوهرية بهدف تعزيز كفاءة السوق وتطوير بنيته التحتية وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأسواق العالمية.

وأدت تلك التطورات إلى وضع السوق المالية على خارطة الأسواق العالمية كأحد الأسواق المالية الناشئة بعد انضمامها لأهم المؤشرات العالمية، فضلاً عن أنها عكست مدى التزام تداول بتعزيز فعالية أداء السوق المالية، وتهيئة بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح أمس الأحد صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وأعلنت قناة العربية نقلا عن مصادر لها أن السلطات السعودية حددت مواعيد بدء الاكتتاب العام على سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في بورصة "تداول".

وحسب ما بثته القناة فإن مواعيد الطرح ستكون كالتالي: إعلان هيئة سوق المالية السعودية رسميا عن طرح أرامكو الأحد 3 نوفمبر، تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام الأحد 17 نوفمبر، بدء الاكتتاب فعليا على السهم الأربعاء 4 ديسمبر، و بدء الإدراج وتداول السهم في السوق السعودية الأربعاء 11 ديسمبر.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

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