الاقتصاد

1.2 مليار جنيه صادرات شركات الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق شركات صناعة الأسمدة الثلاثة التابعة للقابضة نحو 1.272 مليار جنيه وذلك خلال العام المالى 2018-2019.

 

وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365": شركة الدلتا للأسمدة تصدرت الشركات بقيمة 990.764 مليون جنيه ، لافتًا أن الشركة ضاعفت صادراتها عن العام المالى 2017-2018.

 

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أشار عماد الدين مصطفى ، أن شركة كيما صدرت أسمدة بقيمة 188.391 مليون جنيه بالرغم من دخول الشركة فى عملية تحديث واسعة ، متوقعا أن تتضاعف صادرات الشركة 10 مرات العام المقبل كنتيجة لإنشاء مشروع كيما2.

 

وأضاف أن صادرات شركة النصر للأسمدة بالسويس بلغت نحو 93.534 مليون جنيه ، موضحا أن الصادرات انخفضت بنحو 100 مليون جنيه عن العام المالى السابق .

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