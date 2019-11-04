شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار جنيه صادرات شركات الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365": شركة الدلتا للأسمدة تصدرت الشركات بقيمة 990.764 مليون جنيه ، لافتًا أن الشركة ضاعفت صادراتها عن العام المالى 2017-2018.
أشار عماد الدين مصطفى ، أن شركة كيما صدرت أسمدة بقيمة 188.391 مليون جنيه بالرغم من دخول الشركة فى عملية تحديث واسعة ، متوقعا أن تتضاعف صادرات الشركة 10 مرات العام المقبل كنتيجة لإنشاء مشروع كيما2.
وأضاف أن صادرات شركة النصر للأسمدة بالسويس بلغت نحو 93.534 مليون جنيه ، موضحا أن الصادرات انخفضت بنحو 100 مليون جنيه عن العام المالى السابق .
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