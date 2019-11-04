شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين حول المتوسط المتحرك – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين تداولات ضعيفة في الأيام الماضية، ويستمر بالتحرك حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة.
وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 64.30 ثم 53.30، بينما يشترط تحقيقها الثبات دون مستوى 78.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.30 والمقاومة 76.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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