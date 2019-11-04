شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يظهر تداولات ضعيفة – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر اللايتكوين أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب دون المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 60.50، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 52.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط