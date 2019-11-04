شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر الإيثريوم – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الإيثريوم، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 189.90، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يستهدف مستوى 149.10 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 160.00 والمقاومة 190.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط