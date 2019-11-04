شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يختبر الدعم – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر البتكوين على ثباته دون مستوى 9255.00، ويجري اختباراً للدعم اللحظي الذي يتواجد الآن عند 9110.00، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 8880.00 مبدئياً.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق 9255.00 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف الأول سيدفع السعر إلى 8510.00 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8700.00 والمقاومة 9500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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