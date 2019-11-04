شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك في مسار جانبي – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يصل زوج الدولار مقابل الفرنك إلى مستوى الدعم 0.9836، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً خلال الجلسات القادمة، ليبقى السعر محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم المذكور والمقاومة 0.9990.

وبالتالي، سنستمر بترجيح السيناريو الجانبي إلى أن يتمكّن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه، وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9800 والمقاومة 0.9930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي