شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق مستوى 0.6895، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.7015 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن النموذج الإيجابي المكتمل مسبقاً يملك أهداف إيجابية تمتد لتصل إلى 0.7100.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 0.6895، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد