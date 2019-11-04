شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتفع بقوة – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي في الجلسات الماضية ليستقر فوق مستوى 61.00 دولار، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، حيث يعود السعر للتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص زيارة مستوى 62.50 كهدف رئيسي تالي.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق الهدف الأول سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 65.40، بينما يمثل الثبات فوق 59.60 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد