شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب قوية – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر تداولات سعر النفط حول حاجز 56.00 دولار بعد الاندفاع الصاعد القوي الذي شهده يوم الجمعة الماضي، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد من جديد، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 57.40 كمحطة إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 54.60، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف الأول سيدفع السعر إلى 60.90 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد