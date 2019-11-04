شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الهدف – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الفضة التذبذب في مسار جانبي ويستقر فوق حاجز 18.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.60، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي الأول عند 18.40، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 19.00 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد