شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول مستوى 1510.00، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة إيجابية الآن، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1535.00 ثم 1555.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 1489.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1500.00 والمقاومة 1530.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد