شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 11 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم الثقافة في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.25 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.21، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 108.26، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 108.18.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح اتساع التراجع 0.5% مقابل 0.1% في آب/أغسطس، ونود الإشارة، لكون قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي أظهرت الجمعة الماضية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.3 مقابل 47.8 في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات عند 49.0، موضحة ثاني انكماش شهري على التوالي للقطاع في الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم.