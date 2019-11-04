شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للربيل في أولى جلسات الأسبوع مستكملة مسيرات الأسبوع الماضي في الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت الربيل في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الاثنين لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ من 18 أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك ضمن عمليات تصحيحية عقب حث الرئيس الصيني شي جينبينج مؤخراً السلطات الحكومية لبلاده وشركات التكنولوجيا على الإسراع من تطوير تكنولوجيا بلوكتشين واستخدمتها.

وفي تمام الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 0.13% إلى مستويات 0.29024$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.29061$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.28934$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.29238$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.64$ مليار.

هذا وقد تكبدت الربيل الأسبوع الماضي خسائر بنحو 3% موضحة أول خسائر أسبوعية لها في خمسة أسابيع لتنهي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ نيسان/أبريل من عام 2018، وتعكس حالياً خسائر شهرية بأكثر من 1%، بعد أن حققت الشهر الماضي مكاسب شهرية بأكثر من 14% موضحة آنذاك أول مكاسب شهرية لها في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

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ويذكر أن ربيل محت مؤخراً مكاسب مطلع هذا العام بعد أن فقدت خلال الآونة الأخيرة قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر من عام 2018.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب مؤسس ربيل كريس لارسن عن كون التأييد الأخير لتكنولوجيا الكتل المتسلسلة (البلوكتشين) من قبل الرئيس الصيني شي جينبينج يضع ضغوط على المنظمين الأمريكيين للعمل على تنظيم تلك التكنولوجيا، موضحاً أنه يحترم أنه أمر صعب حقاً، إلا أن علينا تصعيده لكون مع الإعلان الصين الآن، فأنه يعتقد أن الولايات المتحدة في خطر حقيقي يكمن في التخلف عن العمل وإرسال المزيد نمن الشركات إلى الخارج.

ويذكر أن ربيل قامت بتعين بن ملنيكي المدير التنفيذي السابق لدى بنك أوف أمريكا كرئيس للشئون التنظيمية في أمريكا، وذلك بهدف قيامه بإجراء محادثات مع المجلس الأعلى للتنظيم باسم ربيل، وجاء ذلك عقب إعلان شركة ربيل لابس مؤخراً عن فتحها مكتب جديد في العاصمة الأمريكي واشنطون وضمن عمل شركة البلوكتشين لتكنولوجيا المدفوعات على توسيع فريقها التشريعي وتكثيف جهودها لتثقيف صناع السياسة حول فأدت التقنية.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الذي سيعقد في 7-8 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط التوقعات بأنه قد يساهم في دعم أداء إكس-إر-بي قبل فعليات المؤتمر في سنغافورا، ويذكر أن الربيل ارتفعت أسعارها في 2017 قبل مؤتمر سول بنحو 115% وارتفعت في 2018 أيضا قبل المؤتمر بنحو 220%، مع العلم، أنها تراجعت عقب المؤتمر في 2017 بنحو 43% وفي 2018 بنحو 51%.